Питчинг стратегических технологических проектов прошел в Москве

Питчинг стратегических технологических проектов, организованный совместно Минобрнауки и Газпромбанком, прошел в Москве. Свои идеи представили 15 университетов страны — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов. Все они связаны общей целью — достичь технологического лидерства через академическое.

Выработанные на мероприятии подходы к оценке проектов масштабируют в возобновленной программе «Приоритет-2030». Ее цель — сформировать более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Для этого вузы-участники будут получать гранты в форме субсидий.

В питчинге участвовали ректоры вузов. Каждый проект должен был изменить технологический и научный ландшафт будущего. Прежде чем представить идеи бизнесу и профильным министерствам, участники прошли сложный отбор.

«Университеты сегодня не только места, где готовят кадры, но и места, где очень хорошая прикладная, зачастую фундаментальная наука. И само по себе это дает возможность включать их в проекты технологического лидерства», — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.