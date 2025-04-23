Пилот Сытник: авиастроительная отрасль России сможет отказаться от импортных самолетов через 5 лет
Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал знаковым событием первый полет отечественного самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Об этом написал сайт «Инфо 24».
«Практически на 98 процентов все российское, а самое главное — двигатели», — подчеркнул эксперт.
По мнению летчика, успешное импортозамещение в авиастроении поспособствует возрождению этой отрасли и привлечению новых специалистов.
«Люди работают, имеют зарплату, специальности и готовят молодежь», — отметил он.
Сытник уверен, что при сохранении таких темпов работы авиастроительная отрасль России сможет отказаться от импортных самолетов через три-пять лет.