Первый российский танкер-газовоз «Алексей Косыгин» передали заказчику
Первый в России танкер-газовоз, получивший имя «Алексей Косыгин», передали заказчику со стапелей судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Судно сможет проходить через льды толщиной свыше двух метров и выполнять задачи даже в самых тяжелых штормовых условиях.
Верфь, созданная по поручению президента Владимира Путина, стала пионером в строительстве технически сложных гражданских судов и позволит внести весомый вклад в стратегию импортозамещения. Оператор проекта — «Роснефть». В портфеле ССК «Звезда» уже около 60 заказов, семь судов переданы заказчикам.
Длина танкера — 300 метров, вместимость — более 172 кубометров сжиженного природного газа, а грузоподъемность — 81 тысяча тонн.
«Подобный проект позволяет перевозить сжиженный природный газ по Северному морскому пути без сопровождения ледоколов, что значительно снижает затраты на грузоперевозку и позволяет флоту быть конкурентноспособным», — подчеркнул старший строитель кораблей предприятия, ответственный за проект, Константин Панкратов.
Танкер успешно прошел ходовые и газовые испытания. Впереди его ждет проверка льдами Северного Морского пути.