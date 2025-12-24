Первый российский танкер-газовоз «Алексей Косыгин» передали заказчику

Первый в России танкер-газовоз, получивший имя «Алексей Косыгин», передали заказчику со стапелей судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Судно сможет проходить через льды толщиной свыше двух метров и выполнять задачи даже в самых тяжелых штормовых условиях.