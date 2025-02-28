Пациенты госпиталя «Лапино» в Одинцове получили высокоскоростной интернет

Рождение ребенка — один из самых важных моментов в жизни человека. Чтобы родные смогли были ближе, пациентам клинического госпиталя «Лапино» в Одинцове провели скоростной мобильный интернет.

Инженеры «МегаФона» установили современное оборудование, поддерживающее диапазоны 2G и 4G. Новая инфраструктура обеспечивает высокое качество связи во всех частях госпиталя, несмотря на его сложную планировку. Скорость мобильного интернета может достигать 75 Мбит/с.

Обновленное оборудование позволяет сохранять стабильный сигнал даже при большом количестве работающих устройств.

Теперь поддерживать связь с родными, слушать музыку смотреть фильмы, обучающие видео и готовиться к родам можно с максимальным комфортом.

«Современные технологии позволяют делиться эмоциями, получать советы и поддержку родных, — отметил директор „МегаФона“ по Москве и Московской области Виктор Югай, комментируя обновление инфраструктуры связи в госпитале. — Мы понимаем значимость таких объектов, поэтому внедряем надежные решения».

Госпиталь открылся в 2012 году. За это время в нем появились на свет более 25 тысяч детей и провели свыше 8,4 тысячи циклов ЭКО. Кроме того, в больнице занимаются и многими другими болезнями.

Ранее оператор ускорил мобильный интернет в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля и Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.