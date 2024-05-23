Партнер ТМТ-Консалтинг Анкилов: услуга Wi-Fi в самолетах не может быть бесплатной

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что с 2028 года станет повсеместной услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал управляющий партнер ТМТ-Консалтинг Константин Анкилов.

По его мнению, пассажирам будут предлагать три тарифа на выбор. При этом есть вероятность введения ограничений по доступному контенту.

«С безопасностью здесь проблем не будет, инновации в авиационной отрасли вводятся очень осторожно», — добавил эксперт.

Однако сама услуга не может оказываться бесплатно. Потребуются расходы на оборудование и его обслуживание, пояснил специалист.