«Панель управления» исчезнет из Windows

Neowin: из Windows уберут «Панель управления», которая появилась 40 лет назад

Фото: Freepik

Компания Microsoft планирует избавиться от «Панели управления» на Windows 11 и оставить для настройки системы приложение «Параметры». Об этом сообщил сайт Neowin.

Разработчики уточнили, что «Панель управления» устарела, и предложили по возможности начать пользоваться более современным приложением «Параметры».

Специалисты Microsoft задумывались о замене панели управления еще в 2011 году, когда в Windows 8 появилось приложение «Параметры ПК» для сенсорных устройств. Несмотря на это, «Панель управления» все эти годы продолжала существовать вместе с «Параметрами».

Сейчас авторы статьи заметили на новой странице поддержки данные о том, что Microsoft начала процесс полноценного перехода от «Панели управления» к разделу «Параметры».

Ранее Microsoft представила обновленные приставки Xbox. В США продажи начнутся 15 октября, а в остальных регионах — 29 октября.

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