Овчинский: мастер-класс по 3D-моделям для строительной отрасли пройдет в Москве

Направленный на повышение качества цифровых решений в сфере градостроительства бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию пройдет в Москве. Участие в мероприятии примут архитекторы, проектировщики и разработчики. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что мастер-класс пройдет в онлайн-формате и участники не только получат необходимые знания, но и смогут применить их на практике и в работе.

«Подобные обучающие мероприятия обеспечивают единый стандарт качества в цифровом проектировании. На предстоящем мастер-классе обсудят ключевые аспекты разработки 3D-моделей, которые чаще всего вызывают сложности у профессионалов. Специалисты наглядно покажут, как распределять элементы модели по отдельным файлам, разделять цокольные этажи и основные здания для более точной проработки, а также работать с прозрачными объектами, чтобы они правильно отображались на модели», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На мастер-классе эксперты объяснят способ избежать самых распространенных ошибок при работе 3D-моделями: неаккуратного соединения деталей, неэкономного использования структур и выстраивания очень сложных форм.

Мастер-класс пройдет в ближайший понедельник, 23 июня, в 11:00 и продлится один час. Для участия в необходимо зарегистрироваться на сайте вебинара.