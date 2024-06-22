Ответственного за блокировку зеркал запрещенных сайтов сменили в России

Путин передал Роскомнадзору полномочия о блокировке зеркал запрещенных сайтов

Фото: РИА «Новости»

Роскомнадзор получил право блокировать зеркала запрещенных в России сайтов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

До этого полномочия по блокировке зеркал запрещенных сайтов принадлежали Минцифры.

Ведомство проводило экспертизу копии платформы и выдавало заключение Роскомнадзору и владельцу сайта. Теперь эту процедуру убрали.

В конце апреля Роскомнадзор отчитался о блокировке сайтов изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру».

Причиной в ведомстве назвали неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.

Также под запрет попал сайт организации «Репортеры без границ» за распространение фейков о специальной военной операции.

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