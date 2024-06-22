Ответственного за блокировку зеркал запрещенных сайтов сменили в России
Путин передал Роскомнадзору полномочия о блокировке зеркал запрещенных сайтов
Роскомнадзор получил право блокировать зеркала запрещенных в России сайтов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
До этого полномочия по блокировке зеркал запрещенных сайтов принадлежали Минцифры.
Ведомство проводило экспертизу копии платформы и выдавало заключение Роскомнадзору и владельцу сайта. Теперь эту процедуру убрали.
В конце апреля Роскомнадзор отчитался о блокировке сайтов изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру».
Причиной в ведомстве назвали неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.
Также под запрет попал сайт организации «Репортеры без границ» за распространение фейков о специальной военной операции.