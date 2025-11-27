Основатель сети ресторанов «Теремок» Гончаров призвал не игнорировать тренды на цифровизацию в бизнесе

Рестораны в Москве активно ищут способы привлечь больше посетителей, внедряя мобильные приложения и терминалы самообслуживания. Все больше россиян отдают предпочтение цифровым каналам для заказа еды, которые становятся ключевым фактором в борьбе за клиентов. Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с радио Sputnik отметил, что игнорирование трендов цифровизации может привести к потере конкурентоспособности.

По словам эксперта, от 15% до 30% заказов в заведениях теперь оформляются через кассу самообслуживания, и эта цифра продолжает расти. Возможность ознакомиться с меню без спешки и очередей способствует более обдуманным покупкам и увеличению среднего чека.

Михаил Гончаров подчеркнул, что технологии становятся неотъемлемой частью конкурентного преимущества, а не просто дополнением к сервису. Он также отметил, что тренд на цифровизацию помогает ускорить процесс выбора для посетителей и снизить издержки человеческого фактора.