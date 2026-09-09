Оплата мобильной связи доступна через Авито Кошелек

Технологическая платформа Авито запустила оплату мобильной связи через Авито Кошелек, в том числе деньгами, полученными от продаж. При необходимости кошелек можно пополнить через Систему быстрых платежей.

Оплатить мобильную связь можно у восьми операторов по всей России: «Билайн», МТС Мобайл, Теле2, «МегаФон», Yota, Т-Мобайл, «Мотив» и «Ростелеком Мобильная связь».

Пополнить баланс можно двумя способами. Первый вариант — через раздел «Финансы» в личном профиле: в нем появилась отдельная кнопка «Мобильная связь». После этого пользователю останется выбрать сумму пополнения — оператор определится по номеру телефона автоматически. Второй — напрямую из раздела «Платежи». Для этого в Кошельке нужно нажать «Оплатить», и в открывшемся окне появится кнопка «Мобильная связь». Минимальная сумма пополнения счета — 100 рублей. Комиссии за пополнение нет.

Сейчас функция доступна на мобильных платформах — в приложениях на iOS и Android.

«Мы хотим, чтобы пользователям было проще распоряжаться деньгами, которые они получают от продаж на Авито. Теперь их можно сразу направить на пополнение мобильной связи — без промежуточного вывода на банковскую карту. Так мы постепенно добавляем в Авито Кошелек привычные повседневные платежные сценарии. Сейчас на Авито открыто более 13 миллионов Кошельков», — комментирует Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления Авито.