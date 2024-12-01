Опасные гифки. Россиянам объяснили, как защитить телефоны от вирусов

Аналитик Ульянов: без автозагрузки вирусы не попадут на телефон через картинки

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые похищают данные россиян через картинки в соцсетях, нужно отключить автозагрузку изображений, а также регулярно обновлять ПО устройства. Об этом 360.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Такая настройка (отключение автозагрузки — прим. ред.) действительно повышает уровень безопасности. Ну и заодно экономит как трафик, так и место на самих гаджетах», — отметил эксперт.

Если пользователю очень хочется, то он может самостоятельно загрузить изображение. При этом аналитик посоветовал не качать бездумно картинки, открытки и не рассылать их в мессенджерах. Многие часто пересылают всем подряд полученные изображения, не задумываясь о последствиях.

Особенно опасно, когда пользователь получает гифку или даже аудиофайл, по клику на которые переходит на сторонний сайт.

«Что касается технических мер защиты от вредоносного программного обеспечения — это обновление операционных систем и приложений, которые используются на любых устройствах», — добавил Ульянов.

Эксперт пояснил, что обновления не только улучшают, например, дизайн, но и устраняют возможные уязвимости на устройствах, которые вредоносные программы могут использовать для того, чтобы воровать или дозагружать потенциально опасные модули.

«Лучше также использовать антивирусное программное обеспечение и избегать установки программ из неизвестных источников», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что мошенники часто рассылают открытки с расширением gift и уменьшенные изображения, содержащие вредоносный код. Вирус загружается в устройства и похищает персональные данные пользователей.