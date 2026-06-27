Опасная технология. Что не так с заявлением Маска о телепатии

Технологию передачи образов через чипы в мозге вряд ли создадут в 2026 году, но в будущем это возможно. В данном случае разработка вызовет множество споров, заявил Регине Понамаревой в эфире 360.ru IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Он прокомментировал заявление основателя Neuralink Илона Маска о том, что уже в 2026 году появится возможность «телепатии» с помощью вживленных в голову чипов.

Корнейчук объяснил, что технологии могут дойти до такого уровня, что образ из одного мозга смогут передавать другому, но наступят такие времена нескоро.

«На сегодня я это считаю фантазией», — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что вместе с подобной технологией возникнет множество проблем, в том числе технических и моральных. Он усомнился в том, что чипы будут полностью безопасными.

«Это классные инструменты для терапии, но говорить о том, что мы сейчас начнем передавать мысли и будем мысленно общаться имплантами, это пока преждевременно», — добавил IT-эксперт.

По его словам, ученые действительно уже научились считывать электрические потенциалы в мозге, что позволяет после тренировок управлять мышью или печатать, но применять подобные технологии можно в ограниченных случаях. Специалист раскритиковал ситуацию, когда чипы навязывают здоровым людям.