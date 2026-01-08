Около 94 тысяч домохозяйств в столичном регионе подключили к интернету

Около 94 тысяч домохозяйств в 500 многоквартирных домах в столичном регионе получили доступ к гигабитному интернету от МТС в прошедшем 2025 году. Для этого инженеры компании проложили более 300 километров волоконно-оптических линий связи.

Примерно 40% подключенных домов приходятся на новостройки, в том числе возведенных по программе реновации.

Всего современными цифровыми сервисами могут пользоваться жильцы свыше пяти миллионов квартир и частных домов в Москве и области. По сети GPON предоставляется скорость до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi.

«Сегодня домашний интернет входит в минимально необходимый набор повседневных услуг, став обязательной инфраструктурной основой жизнеобеспечения наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением», — заявил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Он подчеркнул, что развитие оптоволоконной сети продолжится.