«Ого, это „Урал“?!» Японцы в шоке: такого от России никто не ожидал

«Урал» выпустил новую модель, Ural Neo показали на салоне в Токио

Японцев поразил новый «Урал», который представили на 53-й международной выставке Tokyo Motorcycle Show. Профильный сайт Motor-fan.jp посвятил новинке полноценный разбор с восторженными комментариями редакции.

Приборная панель стала цифровой, а вся оптика заменена на светодиодную (LED).

Мотоцикл стал значительно легче. Теперь он весит 286 килограммов, что облегчает маневрирование для новичков. Разработчики сохранили фирменную рычажную вилку, которая идеально подходит для сайдкаров.

Это четырехтактный рядный двухцилиндровый двигатель объемом 446 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением и системой DOHC. Мощность мотора составляет 33,5 лошадиных сил при 7500 оборотах в минуту.

В отличие от классических моделей, Ural Neo получил современный силовой агрегат.

На салоне концерн представил новейшую разработку, Ural Neo. Она настолько впечатлила редакцию, что публикация вышла под заголовком: «Ого, это Урал?!».

Компания Ural Motorcycles — единственный в мире серийный производитель мотоциклов с коляской.

В отличие от Gear Up, предыдущей модели «Урал», у Neo привод идет только на заднее колесо мотоцикла (1WD).

Это критически важно для японского рынка: по местным законам такой транспорт считается «мотоциклом с прицепом, который можно отсоединить».

Для управления им требуются права категории Large Motorcycle, в то время как для Gear Up хватало обычных автомобильных прав.

История марки «Урал» восходит к 1941 году. После распада СССР завод пережил кризис, его выкупили инвесторы (IMZ-Ural Group), компания сфокусировалась на экспорте.

Мотоциклы «Урал» высоко ценятся на Западе. Один из таких президент России Владимир Путин подарил мотолюбителю на Аляске.