Общественный форум-диалог по атомной энергетике прошел в Минске

Международный форум-диалог Общественного совета Росатома состоялся на полях Белорусского энергетического и экологического форума в Минске. Его участниками стали представители белорусских профильных ведомств, топ-менеджеры госкорпорации, ученые и волонтеры.

Они обсуждали стратегическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, социально-экономические изменения и экологию, а также вопросы работы с молодежью и общественными организациями, утилизацию ядерных отходов и многие другие темы.

«Создавая новые производства и заботясь о развитии атомных городов, Росатом показывает пример взаимодействия с людьми, живущими в атомных городах. Образ жизни, качество жизни в атомных городах должен отвечать самым высоким критериям», — заявил депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Отдельный трек посвятили новым технологиям и перспективам их внедрения.

«Современная атомная энергетика — это, наверное, тот главный источник, который позволит реализовать все эти программы, связанные с цифровизацией, токенизацией и с организацией работы экономики непосредственно напрямую с человеком», — заявила модератор форума, профессор МГИМО Юлия Зворыкина.

Директор департамента Росатома по взаимодействию с регионами Марина Кирдакова назвала лейтмотивом форума слово «потенциал». Кроме того, она отметила важность продемонстрировать подход компании к работе с общественностью.

«Когда страна — лидер в передовых атомных технологиях, диалог с населением, гражданами, их просвещение становятся обязательными параллельными процессами. И здесь мы также готовы делиться с нашими стратегическими партнёрами накопленным опытом по организации этой работы», — добавила она.

Подобный форум-диалог впервые прошел в Белоруссии. Ранее его проводили в Москве, Санкт-Петербурге, а также Венгрии.