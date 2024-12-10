Объемы выпуска базовых синтетических масел кратно выросли в России

С начала года объем производства базовых компонентов синтетических масел для различной техники вырос в три раза на Омском заводе смазочных материалов. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП).
Этот комплекс уникален для отечественной промышленности. Он может работать на всех видах сырья и производить продукцию всех типов на мировом уровне — с высокой стойкостью к окислению и низкой температурой застывания.
«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов», — заявил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
По его словам, мощность производства позволит производить свыше 220 тысяч тонн базовых масел в год. Во время гидроизодепарафинизации молекулярная структура базового масла улучшается под воздействием водорода, улучшая ключевые свойства синтетического компонента.
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