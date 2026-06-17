Новый магистральный канал связи начал работу между Хабаровском и Гонконгом

Оператор «МегаФон» запустил новый канал связи Хабаровск — Гонконг. Благодаря этому уменьшилось время отклика китайских сервисов для жителей Сибири и Дальнего Востока и повысилась стабильность соединения.

Ранее трафик от российских пользователей в Поднебесную шел через европейские и отечественные транспортные узлы, из-за чего могли возникать задержки. Особенно это ощущали, несмотря на географическую близость к Китаю, жители Сибири и Дальнего Востока. Новый канал позволил сократить время ответа почти в три раза.

«Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Интерес пользователей к китайским маркетплейсам и мессенджерам — WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и другим — постоянно растет. Трафик в первом квартале 2026 года увеличился на 50% по сравнению с 2025-м.