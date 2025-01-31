Новые зарядные станции для электромобилей появились в Подмосковье

Новые зарядные станции для электромобилей появились в подмосковных Домодедове и Бронницах на парковках супермаркетов «Перекресток». Оборудование позволяет зарядить батарею машины за 30-40 минут.
«Мы создаем инфраструктуру для транспорта, который не производит выбросов CO2 при сжигании топлива, и тем самым вносим свой вклад в сокращение объема выбросов парниковых газов, сохраняя планету для будущих поколений», — рассказал директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети Александр Чухонцев.
В прошлом году торговая сеть установила три таких станции компании Punkt E в Санкт-Петербурге. Они пользуются стабильным спросом — ими воспользовались больше тысячи раз, зарядив электромобили на 162 700 километров пути. А всего на станции данного оператора ЭЗС рядом с магазинами приходится более трети зарядных сессий компании. Это говорит об актуальности и удобстве такого формата для пользователей.
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