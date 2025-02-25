Новые цифровые технологии внедрили в обучение на заводе смазочных материалов

Сотрудники завода по производству смазочных материалов получили возможность пользоваться новыми цифровыми модулями, которые обеспечивают полную визуализацию ключевого оборудования. Повышение квалификации входит в стратегию профессионального развития персонала.

Программное обеспечение может воссоздавать процессы деасфальтизации, депарафинизации и селективной очистки, которые применяются при выпуске базовых и товарных масел.

На непрерывном обучении находятся более 600 специалистов производственного блока. Они отрабатывают различные производственные сценарии, что позволяет снизить до минимума вероятность сбоев.

«Тем самым мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Мультимедийные решения помогали разрабатывать ведущие российские IT-компании.