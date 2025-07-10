Новые центры обработки данных появились в Екатеринбурге и Твери

МегаФон построил новые дата-центры в Екатеринбурге и Твери для хранения и резервного копирования информации. Это позволит повысить устойчивость и надежность сети.

Спрос россиян на различные цифровые решения растет год от года и все больше процессов переходит в интернет, в связи с чем телеком-оператор постоянно расширяет инфраструктуру. Новые построенные объекты однотипны, их площадь — около 800 квадратных метров, а суммарная потребляемая мощность — до одного мегаватта. Общая эффективность дата-центров возросла на 25%, что позволило повысить плотность эксплуатации IT-сегмента.

«Это дает возможность развития новых услуг и сервисов, соответствующих требованиям по качеству, надежности и доступности», — подчеркнул директор по энергетическим системам и центрам обработки данных МегаФона Александр Брязгин.

Всего у компании 115 центров и более 10 тысяч стоек по всей стране, построенных по единым стандартам качества. До конца года планируется запустить еще два крупных центра — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.