Новую экспресс-методику оценки масел для АКПП разработали в России

Новую экспресс-методику оценки масел для автоматических коробок передач представили в России. «Газпромнефть — смазочные материалы» и Институт проблем механики имени Ишлинского разработали первую в стране систему, позволяющую оценить свойства рецептур всего за 30 минут.

Для испытаний используется высокотехнологичное оборудование, моделирующее процессы в коробке передач. Комплексный подход позволяет точно определять, насколько эффективно масло защищает детали трансмиссии.

«Мы постоянно совершенствуем собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов», — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В общей сложности научно-исследовательский центр проводит более двух тысяч испытаний новых и модернизированных продуктов в год.

«Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции», — отметил директор института Сергей Якуш.

Он назвал создание новой методики хорошим примером тесного сотрудничества прикладной и академической науки.