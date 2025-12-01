Сегодня 12:06 Новости об отключении интернета россиянам с VPN назвали хайпом 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Технологии

Технологии

Интернет

Соцсети

Россия

Утром 1 декабря в соцсетях и Telegram-канале начали распространять новость о том, что россиянам, которые используют VPN якобы могут полностью отключать интернет. При этом откуда взялась такая информация, никто не уточнил, ссылаясь на анонимных «экспертов».

Специалист по кибербезопасности, генеральный директор ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин отметил в беседе с 360.ru отметил, что с технической точки зрения определить, кто использует VPN, возможно.

«Настройка автоматической реакции на использование vpn для конечных пользователей со стороны операторов сотовой связи и провайдеров интернет так же возможно», — уточнил он.

Однако возникает важный вопрос как отделить трафик удпленщика который использует VPN для работы за пределами офиса от того vpn который позволяет посматривать заблокированный на территории России контент. Сергей Рысин

«Из выше сказанного думаю, что хайп поднят по этому вопросу необоснованно, так как сложность будет именно в определении того, для чего используется в данном случае VPN», — заключил он.