Новое учебное пособие о моторных маслах представили в России

Инженер-исследователь, кандидат технических наук Игорь Митин представил новое учебное пособие «Моторные масла» для студентов и аспирантов, а также сотрудников отрасли. Над этой книгой он трудился 10 лет, вложив туда богатый личный опыт.

«Учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы темпы развития отрасли только ускорялись, а производители всегда могли оперативно отвечать на новые вызовы благодаря первоклассным специалистам и актуальным решениям», — подчеркнул он.

По словам ученого, рецептуры моторных масел с каждым годом становятся все сложнее, поскольку автомобили требуют все более качественного обслуживания. За свою карьеру Митин разрабатывал и испытывал более 50 видов смазочных материалов, выступил автором 46 научных трудов и 11 патентов.

Инженер рассмотрел не только состояние отрасли, но и ее перспективы. Большинство исследований, легших в основу книги, ее автор провел на базе Научно-исследовательского центра «Газпромнефти — смазочные материалы».

«Многопрофильное развитие собственного научного потенциала открывает много перспектив перед нами и нашими потребителями», — заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.