Новое приложение Сбербанка появилось в App Store
Сбербанк опубликовал новое приложение в App Store под названием «Умный Онлайн»
Владельцы iPhone получили доступ к новому мобильному приложению Сбербанка. В App Store появился софт «Умный Онлайн», сообщила пресс-служба банка.
Новое приложение можно скачать в официальном каталоге софта для операционной системы iOS либо в офлайн-офисе банка. «Умный Онлайн» опубликовали в категории «Образование» с возрастным ограничением в четыре года. Сбербанк предупредил, что версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать, поэтому новый банкинг нужно скачать как можно скорее.
В 2023 году в App Store опубликовали три фейковых приложения банка. Разработчики софта для получения займов, подбора авто и генерации изображений пытались повысить их рейтинг за счет большого количества скачиваний.
Мошенники использовали инвестиционные приложения, чтобы обмануть россиян, сообщили «Известия». Платформы учета криптовалют крали личные данные владельцев смартфонов.