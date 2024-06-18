Новое приложение Сбербанка появилось в App Store

Новое приложение можно скачать в официальном каталоге софта для операционной системы iOS либо в офлайн-офисе банка. «Умный Онлайн» опубликовали в категории «Образование» с возрастным ограничением в четыре года. Сбербанк предупредил, что версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать, поэтому новый банкинг нужно скачать как можно скорее.

В 2023 году в App Store опубликовали три фейковых приложения банка. Разработчики софта для получения займов, подбора авто и генерации изображений пытались повысить их рейтинг за счет большого количества скачиваний.

Мошенники использовали инвестиционные приложения, чтобы обмануть россиян, сообщили «Известия». Платформы учета криптовалют крали личные данные владельцев смартфонов.