Новая премиальная станция техобслуживания открылась в Краснодарском крае

Новая станция техобслуживания под брендом G-Energy Service «Рольф» открылась в Краснодарском крае. Она стала уже четвертой в России после станций в Самаре, Новосибирске и Уфе.

Цель проекта — создание доступного профессионального сервиса для автовладельцев на всей территории страны и повышение общего уровня безопасности на дорогах.

Краснодар лидирует среди нестоличных городов по числу зарегистрированных автомобилей. При этом 70% парка старше 10 лет. Средний срок эксплуатации автомобилей растет по всей стране, поэтому им особенно важно качественное обслуживание.

Клиентам доступны экспресс-диагностика, замена технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установка аккумуляторов. Им предложат собственные моторные масла, которых в ассортименте более 150, и предиктивную диагностику смазочных материалов и техники G-Lab. Приезжать на сервис можно как на отечественной машине, так и на иномарке.

«По существу, это не открытие одной станции, а развертывание национальной сети, в которой качество сервиса больше не зависит от географии», — заявил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Партнеры по проекту развивают транспортную инфраструктуру региона, вкладываясь в технологический суверенитет России и сочетая высокий уровень сервиса с надежностью для автомобилистов.

«Наша задача — сделать так, чтобы в любом регионе России клиенты могли получать сервис уровня официального дилера и быть уверенными в надежности своего автомобиля на каждом километре пути», — подытожила генеральный директор группы компаний «Рольф» Светлана Виноградова.