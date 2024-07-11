НИА «Нижний Новгород»: университет «СТАНКИН» вместе с Нижегородской областью будет развивать станкостроение

Власти Нижегородской области заключили соглашение с Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» о развитии станкостроения. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Стороны будут взаимодействовать в сфере научно-технологического и кадрового потенциала станкоинструментальной промышленности, а также цифровых производственных систем.

Кроме того, запланирована реализация совместных проектов в рамках проекта «Новое станкостроение» программы «Приоритет-2030».

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