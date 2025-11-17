Нейросеть начала следить за сосульками и снегом на крышах в Петербурге

Нейросеть «Городовой» начала выявлять наледь и снег на крышах в Петербурге

В Санкт-Петербурге запустили нейросеть для выявления снега и наледи на крышах нежилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

«В автоматическом режиме требования проконтролируют восемь мобильных нейросетевых комплексов „Городовой“. В них включили функцию по выявлению снежных шапок и наледи на кровлях нежилых зданий», — заявили в инспекции.

В ГАТИ напомнили, что собственнику при фиксации нарушения назначают штраф в размере 100 тысяч рублей.

За непродолжительное время применения в конце прошлого зимнего сезона система выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника, оштрафовав их на 2,1 миллиона рублей.

ГАТИ рекомендовала собственникам нежилых зданий не допускать образования наледи и контролировать чистоту кровли.

