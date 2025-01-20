Не боятся ни жары, ни холода. Как производят моторные масла нового поколения

Все чаще автомобилисты покупают не просто синтетическое, а гидрокрекинговое моторное масло, отличающееся повышенной эффективностью и надежностью. Подробнее об его преимуществах рассказал в журнале «Энергия+» генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Сам по себе гидрокрекинг — это разделение больших молекул углеводородов на более мелкие с помощью водорода, высоких температуры и давления. При этом удается лучше очищать сырье от серы, азота и других примесей. Благодаря этому двигатель меньше изнашивается, а менять масло приходится реже.

Затем основа будущей синтетики подвергается гидроизодепарафинизации в уникальном комплексе. Один из таких работает на Омском заводе «Газпромнефть-СМ». В ходе этого процесса молекулы парафинов перегруппировывают в разветвленные, масло становится более вязким и устойчивым к перепадам температур.

Его можно использовать как в жаркой Африке, так и на Крайнем Севере. Кроме того, оно бережнее относится к резиновым уплотнителям в двигателе, чем другие синтетические масла, а также его состав отличается чистотой.

«Какое моторное масло лучше? Универсального ответа нет. Лучшее — то, что подходит под характеристики двигателя и условия вождения», — подчеркнул Скоромец.

Он призвал своевременно менять масло, не смешивать разные бренды и внимательно изучать характеристики при покупке, чтобы максимально продлить срок службы автомобиля.