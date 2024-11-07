Навыки айтишников начнут подтверждать через «Госуслуги»

Минцифры разрабатывает систему подтверждения навыков IT-специалистов через «Госуслуги». Об этом сообщил «Коммерсант» .

Специалисты министерства изучат разные подходы к этой системе совместно с бизнесом. Пока получило предложение только от платформы HeadHunter. Сейчас Минцифры ищет новых партнеров и готово рассмотреть другие варианты тестирования специалистов, связанных с IT-сферой.

Вместе с этим в России разрабатывают другую систему подтверждения навыков через сертификацию. Работы над этим ведут специалисты Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Также Минцифры планирует внедрить оформление налогового вычета через «Госуслуги» в следующем году. Разработчики уже завершают работы над сервисом. В перспективе россияне смогут возвращать через платформу часть затрат за образование, лечение, занятия спортом и покупку недвижимости