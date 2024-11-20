Научно-техническая конференция молодых специалистов «Роснефти» началась в Москве

В Москве на площадке РГУ нефти и газа имени Губкина стартовала XIX Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов «Роснефти». Финальный этап собрал 430 участников из 70 дочерних предприятий.

Это победители региональных и кустовых конференций, а также студенты партнерских высших учебных заведений.

Вице-президент «Роснефти» по кадровым и социальным вопросам Наталия Минчева назвала конференцию одним из драйверов технологического развития компании.

«В первую очередь, безусловно, потому что молодежь открыта всему новому, вы интересуетесь всем самым передовым, очень быстро это осваиваете, применяете в своей жизни», — объяснила она.