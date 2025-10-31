Награды за популяризацию рабочих профессий вручили в Москве

Награды в номинации «Человек труда» вручили в Москве. Первое место решением жюри заняла компания «Газпром нефть», второе место у ГМК «Норникель», тройку лидеров замкнул «Казаньоргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Эксперты особо отметили документальный фильм «Рабочий класс», созданный при поддержке Московского НПЗ «Газпром нефти», и включенность компании в развитие учебных заведений нефтегазового профиля. Например, на столичном предприятии ежегодно практику проходят более 100 студентов. Для практикантов существует современный учебный центр с пятью тренировочными комплексами и 3D-моделями технологических установок.

По словам заместителя министра Дмитрия Платыгина, квалифицированный ручной труд становится все более востребованным. В ближайшие годы отрасли могут понадобиться миллионы дополнительных кадров.

«Поэтому очень важно, чтобы популяризация рабочих профессий проводилась на всех уровнях — от конкурсов федерального масштаба, таких как „Лучший по профессии“, до отраслевых соревнований, организуемых бизнес-сообществом», — подчеркнул он.