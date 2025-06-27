На одной из крупнейших концертных площадок Москвы ускорили мобильный интернет

Лето — это время, когда не хочется сидеть дома. Один из способов весело провести его — сходить на концерт под открытым небом. В Москве одна из крупнейших площадок — «МТС Live Лето в Лужниках». Здесь перед открытием сезона установили дополнительное телеком-оборудование, которое обеспечило зрителей качественной связью и скоростным мобильным интернетом.

Это уже второй сезон проекта. В прошлом году площадку посетило около 120 тысяч зрителей, в основном молодежь, которой крайне важно наличие быстрого интернета.

«Поэтому и в этом году мы приняли решение также дополнительно расширить пропускную способность нашей сети на площадке, чтобы даже при самом большом наплыве гостей они все могли бы свободно общаться, делиться контентом и своими эмоциями прямо с места событий», — рассказал технический директор московского региона компании Владислав Медведев.

Передвижную базовую станцию установили за ширмой сцены, а пятисекторную антенну – на металлических конструкциях самой сцены. Решение позволило покрыть радиосигналом всю зрительскую зону и увеличить емкость сети, чтобы зрители могли свободно стримить, обмениваться фото и видео с представлений.