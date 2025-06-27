На одной из крупнейших концертных площадок Москвы ускорили мобильный интернет
Лето — это время, когда не хочется сидеть дома. Один из способов весело провести его — сходить на концерт под открытым небом. В Москве одна из крупнейших площадок — «МТС Live Лето в Лужниках». Здесь перед открытием сезона установили дополнительное телеком-оборудование, которое обеспечило зрителей качественной связью и скоростным мобильным интернетом.
Это уже второй сезон проекта. В прошлом году площадку посетило около 120 тысяч зрителей, в основном молодежь, которой крайне важно наличие быстрого интернета.
«Поэтому и в этом году мы приняли решение также дополнительно расширить пропускную способность нашей сети на площадке, чтобы даже при самом большом наплыве гостей они все могли бы свободно общаться, делиться контентом и своими эмоциями прямо с места событий», — рассказал технический директор московского региона компании Владислав Медведев.
Передвижную базовую станцию установили за ширмой сцены, а пятисекторную антенну – на металлических конструкциях самой сцены. Решение позволило покрыть радиосигналом всю зрительскую зону и увеличить емкость сети, чтобы зрители могли свободно стримить, обмениваться фото и видео с представлений.
Хедлайнером в на открытии этом году выступила башкирская группа AY YOLA. Среди артистов, которые дадут концерты на площадке — 25/17, Антон Беляев, Алексей Чумаков, Олег Майами, группа «Браво» и многие другие.
Площадка будет работать до 17 августа. Концерты будут проходить ежедневно. Также на мероприятиях можно будет сыграть любимые треки на гитаре или барабанах, почувствовать себя звездой благодаря технологиям искусственный интеллект и дополненная реальность и подкрепиться на фудкорте.