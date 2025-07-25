На крупнейших столичных фестивалях конца июля ускорили мобильный интернет

В последние выходные июля в Москве пройдут два крупных мероприятия: музыкальный фестиваль «Наши в городе» в кинопарке «Москино» и DDX Fitness Fest на площадке «Зингаро» в музее-заповеднике Коломенское. Ожидается, что их посетят десятки тысяч человек – а это значит, что нагрузка на мобильную сеть значительно возрастет.

Чтобы посетители оставались на связи и могли уверенно пользоваться мобильной связью и интернетом, инженеры МТС установили на локациях передвижные базовые станции стандарта LTE. Это позволило расширить емкость сети и повысить среднюю скорость соединения.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы на всех знаковых мероприятиях была возможность свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео», – подчеркнул технический директор московского региона оператора Владислав Медведев.

Фестиваль «Наши в городе» продолжит традиции легендарного «Нашествия». Там выступят популярные артисты, а зрителям предложат дополнительные творческие и спортивные активности.

Фитнес-фестиваль в Коломенском, как ожидается, объединит более 150 групповых тренировок, мастер-классов и турниров.