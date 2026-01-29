Мультимедийный справочник для автомобилистов запустили в интернете

Всемирный день автомобиля отмечается 29 января. К этому дню в интернете запустили медиапроект , который позволит каждому желающему узнать, как правильно ухаживать за машиной.

Эксперты рассказали, как выбирать моторные масла и технические жидкости, когда их менять и от чего зависит периодичность замены. Современные лаборатории и цифровые системы диагностики позволяют буквально по нескольким каплям масла определять состояние техники и предсказывать возможные неисправности на ранних стадиях, тем самым снижая затраты на сервисное обслуживание.

«Вся наша экосистема — от разработки рецептур с помощью уникальной системы „Алхимик“ на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi — построена на системной цифровизации», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Компания выпускает свыше 150 видов моторных масел на базе рецептур, разработанных в собственном научно-исследовательском центре, и сопровождает клиентов в экспертных центрах, расположенных по всей России.