Может бегать, прыгать и лазать по камням. Робот Omni прошел испытания высотой и рельефом

У знаменитого суперандроида Unitree Robotics G1 появился конкурент — китаец Omni. Функционал у роботов схожий, однако они отличаются в существенных мелочах. Новый Omni — идеален для выполнения специфических задач.

Разработчики Omni сделали его части мультимодальными, его можно настроить на выполнение любых задач. Робот может не только передвигаться по гладкой поверхности, но и ползать по камням, прыгать по бревнам и взбираться по лестнице на высокие этажи.

Ориентироваться в пространстве роботу помогает внедренная модель искусственного интеллекта Vision, Language Action: зрение, язык, действие. Такая технология нужна для оценки рельефа.

Omni также уникален своим аккумулятором — без подзарядки он может часами выполнять сложные функции. Подробности об андроиде и испытаниях — в видеоматериале 360.ru.