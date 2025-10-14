Моторные масла для федеральной сети СТО будут поставлять из Подмосковья

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» и автодилер «Рольф» открыли в Самаре первую совместную станцию техобслуживания. Здесь будут обслуживать легковые и коммерческие автомобили — как по гарантии, так и после нее.

Клиентам будет доступен широкий набор услуг. Инженеры станции пройдут дополнительную подготовку. Техническое состояние автомобилей поможет оценить инновационная система G-Lab на основе искусственного интеллекта, способная вынести вердикт на основании анализа состава работающего масла.

«Мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата», — подчеркнула гендиректор автодилера Светлана Виноградова.

Гендиректор «Газпромнефть — СМ» Анатолий Скоромец рассказал, что это уже третий проект компании в этой сфере. В новой совместной идее удалось применить весь накопленный опыт.

«Наш проект с „Рольфом“ уникален для России. Это первая сеть СТО, созданная двумя лидерами в сфере технического обслуживания автомобилей», — отметил он.