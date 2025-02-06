Мособлгаз представил линейку котлов и водонагревателей на выставке в Москве
Международная выставка бытового и промышленного оборудования Aquaflame открылась в Москве. Более 700 специалистов со всей России представят на ней необычные инженерные решения.
Участники выставки стремились дать ответы на вопросы, как изменятся отопительные системы в 2025 году и как сохранить их прежнюю стоимость при более высокой эффективности.
Свои разработки представил и Мособлгаз, показав линейку отечественного бренда Moguchi. Всего на стенде более 20 моделей котлов и водонагревателей, способных отапливать помещения площадью до 240 квадратных метров. Бренд существует три года и пользуется спросом не только в Подмосковье, но и по всей России.
«Мы уже более 60 лет на рынке газового оборудования, у нас набрались компетенции. Мы решили, что, наверное, имеем право создать отечественный бренд, тем более многие компании ушли из России», — заявил гендиректор компании Игорь Баранов.
В будущем компания планирует запустить производство котлов наружного размещения.
Из других новинок на выставке — система контроля загазованности «Безопасный дом», автоматически перекрывающая подачу в случае повышенной концентрации газа в воздухе и отправляющая оповещение абоненту на телефон. Благодаря ей можно будет спасти многие жилые дома от взрывов бытового газа.
Продлится выставка до 7 февраля в выставочном зале «Крокус Экспо».