Мособлгаз представил линейку котлов и водонагревателей на выставке в Москве

Международная выставка бытового и промышленного оборудования Aquaflame открылась в Москве. Более 700 специалистов со всей России представят на ней необычные инженерные решения.

Участники выставки стремились дать ответы на вопросы, как изменятся отопительные системы в 2025 году и как сохранить их прежнюю стоимость при более высокой эффективности.

Свои разработки представил и Мособлгаз, показав линейку отечественного бренда Moguchi. Всего на стенде более 20 моделей котлов и водонагревателей, способных отапливать помещения площадью до 240 квадратных метров. Бренд существует три года и пользуется спросом не только в Подмосковье, но и по всей России.

«Мы уже более 60 лет на рынке газового оборудования, у нас набрались компетенции. Мы решили, что, наверное, имеем право создать отечественный бренд, тем более многие компании ушли из России», — заявил гендиректор компании Игорь Баранов.

В будущем компания планирует запустить производство котлов наружного размещения.