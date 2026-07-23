Москвичи заинтересовались историей создания советского кино

Жители столицы стали активнее интересоваться историей отечественного кинематографа и чаще посещать экскурсии на главных киностудиях страны. С января по май 2026 года абоненты использовали на 21% больше мобильного трафика на таких площадках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

Наибольшей популярностью пользуется «Мосфильм». Музей и съемочные павильоны киностудии посетила четверть всех абонентов, выбравших такой вариант досуга. Второе место заняла киностудия Горького. На третьем месте оказались павильоны современного кинопарка «Москино».

Наибольшее количество посещений киностудии получили в мае и июне. Причем среди гостей оказались не только жители столицы. По данным аналитиков оператора, такие экскурсии активно посещают туристы из Магадана, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Сахалина, Мордовии, а также Забайкальского края, Алтая, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Кузбасса.

На территории киностудии Горького инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование с поддержкой широкого набора частотных диапазонов, включая LTE‑2100 и LTE‑2600. Теперь сотрудникам, съемочным группам и посетителям площадки доступен мобильный интернет со средней скоростью 200 Мбит в секунду.

«Также оборудование поддерживает технологию MIMO 4x4, с помощью которой данные передают через несколько потоков, стабилизируя сигнал», — уточнил директор по реализации проектов инфраструктуры компании в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.