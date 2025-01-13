Москвичи установили рекорд по расходованию трафика в метро на праздниках

Объемы мобильного трафика в московском метро с 1 по 10 января 2025 года превысили 412 терабайт, что более чем в два раза (+113%) опережает прошлогодние показатели. Израсходованный трафик эквивалентен просмотру шести тысяч фильмов в стандарте 4К.

Самым спокойным днем стало 1 января, самым активным — 4-е. Лидируют станции «Театральная», «Парк Победы», «Таганская» и «Новокузнецкая», с которых проще всего добираться до главных культурных и исторических объектов столицы. Наименее загруженными оказались «Коммунарка» и «Генерала Тюленева» Троицкой линии, где жилые районы еще формируются. Инженеры оператора готовились к пуску станций заранее — в вестибюлях и на платформах доступны основные диапазоны связи, включая pre‑5G. Пассажиры новых участков подземки уже пользуются современными технологиями, обеспечивающими надежный сигнал и мобильный интернет на скорости до 400 Мбит/с.

«Пассажиры могут пользоваться всеми преимуществами мобильной связи, не замечая прерываний, даже в самых глубоких и длинных тоннелях», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.