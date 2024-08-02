Московские власти рассказали о передовой продукции столичных предприятий

По его словам, производство компьютеров, оптики и электроники выросло с начала года в 2,2 раза.

«Развитию высокотехнологичных производств Москва уделяет особое внимание. В том числе поэтому в столице растет количество производств по выпуску электротехники, роботизированных систем, микроэлектроники, компьютеров, прочей автоматизированной продукции», — отметил он.

Одним из изобретений стали «умные» паспорта для инвалидов по зрению, использующих собак-проводников, выпущенные компанией ISBC. В них есть NFC-метка, позволяющая перейти на сайт школы с информацией по работе с поводырями. Она позволяет интегрировать в документ дополнительный цифровой функционал без нарушения закона.

Московский завод «Спецкабель» готовится к серийному производству разработанного высокотехнологичного провода СКОР с повышенной теплостойкостью, бесперебойно передающего ток при температуре от -75 до 180 градусов Цельсия и напряжении до 600 вольт. Это позволяет использовать его в экстремальных условиях в целом ряде отраслей.

А производственно-инжиниринговая компания Engy разработала и произвела высокоскоростной роботизированный постамат, получивший название «Робобокс». Он может стать полноценной заменой традиционных пунктов выдачи заказов. Робот сможет круглосуточно и без участия человека принимать и выдавать посылки и интернет-заказы, а также работать в сфере складской логистики. Модульный принцип конструкции позволит легко масштабировать его практически до любых задач.

«Роботизированный постамат — это полностью отечественное решение с программным обеспечением собственной разработки», — отметил генеральный директор группы компаний Engy Олег Синюхин.

В Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся более 725 тысяч человек.