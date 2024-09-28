Московские школьники встретились с сильнейшими робототехниками мира

Школьники из Капотни, представляющие молодежную команду Московского НПЗ, посетили столичный этап международного чемпионата «Битва роботов». Им удалось увидеть соревнования 48 робомашин и познакомиться с ведущими инженерами из России и стран БРИКС.

Такой чемпионат проводят с 2015 года. В нем участвуют профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. С 2023 года он получил международный статус.

Для учеников подготовили интерактивную программу, в рамках которой они посетили выставку технических новинок и прототипов роботов и встретились с ведущими участниками соревнований. Образовательную поездку на чемпионат организовала «Газпром нефть», проводящая собственные олимпиады по робототехнике.