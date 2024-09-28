Московские школьники встретились с сильнейшими робототехниками мира
Школьники из Капотни, представляющие молодежную команду Московского НПЗ, посетили столичный этап международного чемпионата «Битва роботов». Им удалось увидеть соревнования 48 робомашин и познакомиться с ведущими инженерами из России и стран БРИКС.
Такой чемпионат проводят с 2015 года. В нем участвуют профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. С 2023 года он получил международный статус.
Для учеников подготовили интерактивную программу, в рамках которой они посетили выставку технических новинок и прототипов роботов и встретились с ведущими участниками соревнований. Образовательную поездку на чемпионат организовала «Газпром нефть», проводящая собственные олимпиады по робототехнике.
«Захватывающий формат „Битвы роботов“ крайне популярен у современных школьников. Уже в юном возрасте они показывают высокий уровень программирования и нестандартный подход к решению инженерных задач», — отметил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.
По его словам, предприятие активно привлекает на работу талантливую молодежь.
В состав команды российских инженеров «ВЕБЕР ЛАБС» входит и специалист центра компетенций по робототехнике «Газпром нефти» Александр Просужих. Поэтому компания поддерживает ее на соревнованиях.