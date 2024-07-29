Московские предприятия открыли регистрацию на новый сезон экскурсий

Столичные предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром» открыли регистрацию на новый сезон экскурсий, который продлится с 5 по 16 августа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По словам министра, в новом сезоне на 20 заводах проведут около 150 экскурсий и 65 мастер-классов.

«Мы 5,5 года организуем экскурсии на столичные предприятия и ежегодно отмечаем стабильный рост аудитории, компаний-участников и форматов. В этом месяце присоединятся еще два производителя, которые разрабатывают различные решения для транспорта и автомобильных дорог», — заявил он.

Впервые экскурсии пройдут на предприятии «АИР Магистраль», разрабатывающем технические решения для дорожного строительства. Его учредитель Алексей Кучмин рассказал, что гости смогут увидеть, как работают станки, посетить шоурум с инновационными разработками, побывать в цеху металлообработки, а также ознакомиться с историей производства.

«Наше предприятие открывает двери для жителей и гостей столицы», — отметил Кучмин.

Гендиректор предприятия «Вторалюминпродукт», занимающегося переработкой вторсырья, Илья Качапин в прошлый раз лично провел одну из экскурсий по заводу.

«Экскурсия по предприятию — это уникальная возможность не только увидеть нашу работу, но и погрузиться в историю и технологии, которые делают нас лидерами в своей отрасли», — сообщил он.

По его словам, на экскурсии расскажут, как материалы перерабатывают, утилизируют и интегрируют в производство новой продукции.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году, объединив более 10 форматов мероприятий и получив много наград.