Мошенники взялись за автоответчики для создания дипфейков голоса

«Известия»: запись голоса на автоответчике стала основой для дипфейка мошенников

Записанные голосовые приветствия на автоответчиках стали источником для создания дипфейков, которые используют мошенники для обмана людей из контактной книги абонента. Подробности специалисты по цифровой безопасности рассказали в беседе с «Известиями» .

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров объяснил, что записанный на автоответчик голос станет основой для создания не только аудио-, но и видеосообщений. Современные технологии позволяют злоумышленникам полностью копировать манеру речи и эмоции настоящего человека.

Мошенники используют поддельные сообщения с просьбами перевода денег или для введения в заблуждение родных и коллег потенциальной жертвы.

Качество дипфейка зависит от длины записи голоса на автоответчике, предупредил руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин. Но даже такой дипфейк отличить неподготовленному человеку практически невозможно.

Для защиты от мошенников самостоятельно записывать голос на автоответчик не стоит. Операторы связи предлагают своим клиентам собственные решения. Такой совет дала GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. Она пояснила, что вместо пользователя звонящему отвечает робот, поэтому образец голоса владельца номера мошенник не получит.

Злоумышленники стали прикидываться сервисами по продаже авиабилетов и предлагать потенциальным жертвам за вознаграждения ставить лайки отелям. Для этого они присылают абонентам вредоносное приложение, которое крадет личные данные.