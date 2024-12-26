Модернизация Московского НПЗ вышла на завершающую стадию
Московский НПЗ получил финальную партию современного российского крупногабаритного оборудования для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Благодаря этому предприятие сможет добиться безотходного производства топлива и кокса из тяжелых нефтяных остатков.
Оборудование произвели на заводе в Волгограде и привезли в Москву за три недели. Ректификационная колонна выполнена из высокопрочной стали, весит 368 тонн и имеет длину 56 метров. Спроектировали и изготовили ее по индивидуальному проекту.
Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер отметил, что модернизация предприятия, проходящая с 2011 года, вывела его в мировые лидеры по экологическим характеристикам производства.
«А с ее завершением предприятие достигнет максимального показателя глубины переработки нефти почти в 100%, что означает рост выпуска топлива и других нефтепродуктов без увеличения объема переработки», — добавил он.
Производство, покупку и доставку колонны сопровождали с помощью цифровой платформы. Просчитывать маршрут пришлось в течение полугода.
«Реализация такого масштабного проекта в очередной раз подтвердила компетенции „Газпромнефть-Снабжения“ как одного из ведущих логистических операторов топливно-энергетического комплекса страны», — отметил гендиректор компании Евгений Брагар.
Московский НПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, в том числе аэропорты, и производит битум для строительства дорог.