Модернизация Московского НПЗ вышла на завершающую стадию

Московский НПЗ получил финальную партию современного российского крупногабаритного оборудования для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Благодаря этому предприятие сможет добиться безотходного производства топлива и кокса из тяжелых нефтяных остатков.

Оборудование произвели на заводе в Волгограде и привезли в Москву за три недели. Ректификационная колонна выполнена из высокопрочной стали, весит 368 тонн и имеет длину 56 метров. Спроектировали и изготовили ее по индивидуальному проекту.

Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер отметил, что модернизация предприятия, проходящая с 2011 года, вывела его в мировые лидеры по экологическим характеристикам производства.

«А с ее завершением предприятие достигнет максимального показателя глубины переработки нефти почти в 100%, что означает рост выпуска топлива и других нефтепродуктов без увеличения объема переработки», — добавил он.