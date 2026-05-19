Мобильный спутниковый комплекс быстрого развертывания 4G и 5G представили в России
Переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания сети связи в стандартах 4G и 5G представил «МегаФон» в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.
Базовая станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G, видеонаблюдение.
Решение автономно работает до четырех часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трех километров при прямой видимости даже в движении. Скорость передачи данных достигает 150 мегабит в секунду при скачивании и 50 при загрузке.
«Защищенная сеть, возможность развертывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удаленных объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Наталья Талдыкина.
Проект реализован на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440, что дает возможность кратно увеличить объем передаваемых данных.