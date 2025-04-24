Мобильный интернет в Москве стал быстрее на треть

Скорость скачивания в Москве за прошедший год выросла на треть (30%), а загрузки данных в Сеть — в полтора раза (50%) благодаря проведенной модернизации и рефармингу сети. Инженеры МегаФона усовершенствовали несколько тысяч базовых станций, внедрив новые технологии и собственные разработки.

Программа рефарминга в столице продолжалась больше года. Отключать 3G полностью было нельзя, поскольку в Москве по-прежнему многие устройства, те же банкоматы и платежные терминалы, работают на связи третьего поколения. Тогда инженеры разработали и внедрили уникальную систему Dynamic Spectrum Sharing, позволяющую распределять ресурсы между станциями 3G и 4G в зависимости от нагрузки.

«Москва — это крупнейший мегаполис страны, в стремительном ритме которого важна каждая секунда. Столичные жители все активнее пользуются мобильным интернетом: в марте 2025-го объем пакетного трафика вырос на 14% относительно того же месяца прошлого года», — рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

На фоне постоянного роста объемов трафика перед связистами также стояла задача сократить перегрузки в сетях 4G, которые могли из‑за этого возникать. Здесь тоже заработал уникальный алгоритм распределения трафика. Технология каждые 15 минут обновляет сведения о передаче данных на базовых станциях. И если на одном из диапазонов LTE возникает помеха, то входящий и исходящий трафик в нем незаметно для абонентов направляется на «чистый» диапазон в той же сети. Как только инцидент устраняется, трафик снова распределяется по всем диапазонам. Ещё на стадии тестирования алгоритм смог сократить число абонентов, попадающих под помехи и перегрузки, на 25%.