Мобильный интернет ускорили в усадьбе Михайловское в Новой Москве

Усадьба Михайловское в поселке Шишкин Лес в Новой Москве, построенная в XVIII веке, пользуется популярностью у туристов — не только москвичей, но и гостей столицы. Чтобы они могли с большим комфортом пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях, на территории ускорили мобильный интернет до 70 Мбит/с.

Усадьба достаточно обширна по площади и имеет лесистый рельеф. Поэтому в новое телеком-оборудование внедрили низкочастотные диапазоны. Чтобы у посетителей была возможность быстро обмениваться фотографиями и видео, специалисты МегаФона настроили и диапазоны LTE-1800 и LTE-2600. Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 4×4, способную принимать и передавать несколько потоков данных.

«Мы внедрили современные технологии, которые позволяют посетителям насладиться долгими прогулками по хвойным тропам и не думать о том, что у них могут быть сложности со связью», — рассказал директор оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.

В прошлом году связь улучшили в трех других подмосковных усадьбах — Шахматово, Боблово и Тараканово, — которые входят в музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока.