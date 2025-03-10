Мобильный интернет ускорили в универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве

Москвичи готовятся к летнему сезону и на четверть (22%) активнее, чем год назад, посещают спортивные площадки. Самым популярным объектом в Москве для занятий спортом стали «Лужники». Об этом по итогам нового исследования сообщили аналитики «МегаФона».

Чаще всего в спорткомплексы ходят жители столицы 36-65 лет, при этом больше половины из них — мужчины. В залах москвичи больше тренируются в конце недели, дома — в начале.

Спортсмены часто пользуются умными устройствами и в режиме реального времени следят за расходом калорий, получают советы от тренеров. Поэтому, чтобы сделать занятия спортом более комфортными, специалисты компании ускорили мобильный интернет в легендарном универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках, покрыв его немалую площадь высокоскоростными диапазонами связи GSM-1800, LTE-1800 и LTE-2600. Благодаря этому быстрая и стабильная работа Сети теперь сохраняется даже при высокой загруженности локации людьми.

«Чтобы посетители залов могли синхронизировать данные между устройствами и оставаться на связи с близкими, мы внедрили надежные технологии, обеспечивающие максимальную скорость в спортзале „Дружба“ до 450 Мбит/с», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры оператора в Московском регионе Андрей Абрамов.

Универсальный спортивный зал построили к Олимпиаде 1980 года. Он может принимать соревнования по многим видам спорта.