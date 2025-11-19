Мобильный интернет ускорили в телецентре «Останкино»

Инженеры МегаФона модернизировали сеть в аппаратно-студийном комплексе телецентра «Останкино», в котором монтируют и выдают в эфир большинство телепередач. Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета выросла до 85 Мбит/с, а связь работает устойчиво даже при высокой нагрузке на сеть.

Для этого в телецентре задействовали частотные диапазоны LTE‑2100 и LTE‑1800, а также установили оборудование с поддержкой технологии MIMO 2×2. Это позволило значительно увеличить пропускную способность сети, сократить количество «мертвых зон» и обеспечить стабильное соединение во всех уголках здания.

В свою очередь, технология VoLTE обеспечит быстрое соединение и высокое качество голосовой связи — не только в студиях и офисах, но и в коридорах и даже лифтовых холлах, что особенно важно, когда нужно как можно быстрее передать информацию.

«Нам удалось достичь равномерного распределения сигнала на всех уровнях здания, включая зоны с плотными перекрытиями и нестандартной архитектурой», — заявил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Здание АСК-3 построили к Олимпиаде-80. Именно из него долгие годы выходили в эфир выпуски новостей.