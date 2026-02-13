Мобильный интернет ускорили в самом молодом наукограде — Долгопрудном

В начале февраля подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда. Город продолжает активно развиваться: появляются новые жилые кварталы, популярные общественные места. Параллельно возрастает нагрузка на сеть. МегаФон модернизировал в городе телеком-инфраструктуру, что позволило обеспечить абонентам устойчивый мобильный интернет на скорости до 115 мегабит в секунду .

Как рассказали в компании, с начала года мобильный интернет-трафик в Долгопрудном вырос на 5%, а голосовой — почти на 50%.

«Мы продолжаем усиливать инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

В частности, сигнал улучшили в районе канала имени Москвы и Котовского залива, вдоль пристаней яхт‑клубов в Хлебниковском затоне, рядом с производственной площадкой «Чистой линии». На базовых станциях инженеры расширили частотные диапазоны, что повысило емкость сети и качество проникновения сигнала.

Кроме того, на всей сети доступны технология VoLTE, дающая возможность одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без потери качества, и MIMO 2×2, которая позволяет передавать данные по двум пространственным потокам одновременно и увеличивает пропускную способность сети. Это помогает сохранять высокие скорости даже в часы пик.